Un hombre y una mujer detenidos por asesinato en plena vía pública en Rocha

Un hombre y una mujer fueron detenidos en Rocha, quienes son investigados por el asesinato de un hombre ocurrido en plena vía pública el día lunes.
Los dos tienen 25 años, cuentan con antecedentes penales, y quedaron a disposición de la Fiscalía, informó la Jefatura de Policía de Rocha. Según fue señalado, deberán declarar en el correr de la jornada de este miércoles.
El lunes, sobre las 22:45 horas, la Policía ubicó a un hombre caído en la calle, que estaba inconsciente y tenía una lesión de arma blanca. La víctima fue identificada como Damián Agustín Ricco Onandi, de 28 años, cuyo fallecimiento fue constatado por personal médico que llegó en ambulancia para su asistencia.
La autopsia confirmó que la muerte se produjo por herida cortopunzante, que provocó daños internos.
