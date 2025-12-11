Policiales

Un hombre ruso murió tras un siniestro fatal en la ruta 101, que estuvo obstruida

Un hombre ruso de 44 años murió en la madrugada de este jueves, sobre las 7:00, en la ruta 101, próximo a la Escuela Militar de Aeronáutica en Canelones.

Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, por causas a establecer, dos motos colisionaron, una de ellas de alta cilindrada. La víctima fatal manejaba una moto tipo scooter y buscaba ingresar a la ruta nacional de oeste a este desde “un lugar no habilitado a la circulación”.

En ese momento, el ciudadano ruso fue impactado por la otra moto, que circulaba por la ruta 101 de sur a norte y era conducida por un hombre de 49 años que está grave.

La ruta hacia Pando estuvo totalmente obstruida. La Policía Científica trabajó en el lugar.