Un hombre ruso murió tras un siniestro fatal en la ruta 101, que estuvo obstruida

Un hombre ruso de 44 años murió en la madrugada de este jueves, sobre las 7:00, en la ruta 101, próximo a la Escuela Militar de Aeronáutica en Canelones.
Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, por causas a establecer, dos motos colisionaron, una de ellas de alta cilindrada. La víctima fatal manejaba una moto tipo scooter y buscaba ingresar a la ruta nacional de oeste a este desde “un lugar no habilitado a la circulación”.
En ese momento, el ciudadano ruso fue impactado por la otra moto, que circulaba por la ruta 101 de sur a norte y era conducida por un hombre de 49 años que está grave.
La ruta hacia Pando estuvo totalmente obstruida. La Policía Científica trabajó en el lugar.
