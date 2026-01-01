Policiales

Un hombre resultó gravemente herido luego de que su casa se incendiara en la madrugada

Montevideo Portal

Un hombre resultó gravemente herido tras un incendio ocurrido en la madrugada de este jueves en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Treinta y Tres y Wilson Ferreira, en Las Piedras, departamento de Canelones.

Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, el siniestro se dio sobre las 05:18 horas y, al arribar al lugar, se constató que existía fuego generalizado en una casa de “construcción tradicional” de aproximadamente 25 metros cuadrados, con una persona atrapada en su interior. Ante la situación, los efectivos de Bomberos ingresaron de inmediato al hogar y realizaron maniobras de búsqueda y rescate.

El ocupante —un hombre mayor de edad— fue extraído del interior de la vivienda en estado grave y trasladado de urgencia por un móvil policial, ya que en ese momento no se contaba con una ambulancia. En paralelo, los bomberos continuaron con las tareas de extinción del fuego, logrando controlar el foco y asegurar el lugar.

Como consecuencia del incendio, Bomberos informó que se registró una afectación total en uno de los dormitorios y daños parciales en el resto de la vivienda.

Montevideo Portal