Un hombre paró un auto en pleno 8 de Octubre: se tiró sobre el capó y le dio varios golpes

Montevideo Portal

Un confuso episodio de tránsito se registró en la esquina de las avenidas 8 de Octubre y Garibaldi, en el barrio La Blanqueada, y tuvo como protagonista a un hombre que, visiblemente alterado, detuvo un vehículo y pidió auxilio a las pasajeras.

El hecho, que fue publicado por la cuenta Muertevideo en Instagram y se hizo viral en las últimas horas, fue registrado por una de las mujeres que viajaba en el auto. Según se puede observar, el hombre se paró frente al vehículo aprovechando un semáforo en rojo y le dio varios golpes al capó mientras observaba rápidamente a sus lados.

Luego, recorrió uno de los laterales del auto y se colocó con las manos en la valija, con la misma actitud de “hipervigilancia”. Frente a esto y los reiterados golpes sobre el exterior, la conductora lanzó un insulto y agregó: “¡Flaco, te juro que te pisaría!”.

Ante esto, las demás pasajeras intentaron calmarla y siguieron debatiendo sobre el episodio: una de ellas comentó que le pareció escuchar que el sujeto dijo que había “un incendio”, pero la conductora señaló que en verdad había dicho que “estaban esperando para matarlo”.

Además, argumentaron que parecía estar “pasado” de droga y se sorprendieron porque “nadie hacía nada” para interceder en la situación y calmar los ánimos.

La luz se puso en verde y el hombre no cesaba con su accionar. Frente a la insistencia, quien manejaba volvió a perder la paciencia y manifestó su intención de “bajarse para cagarlo a trompadas”, pero una de sus compañeras le quitó dramatismo a la situación: “Pensá que esto es una anécdota”.