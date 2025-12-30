Un hombre murió en una playa de Arachania tras sufrir un paro cardiorrespiratorio

Locales

Un hombre de 69 años murió en la tarde de este martes 30 de diciembre cuando estaba en la playa de Arachania, en Rocha, y sufrió un paro cardiorrespiratorio, informó la Prefectura Nacional.

Según el parte policial, un llamado ingresó sobre las 13:00 al servicio de 911, en el que advirtieron sobre un hombre “desvanecido” en la playa rochense, por lo que se pidió asistencia.

El personal de guardavidas de la parada 19B le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al hombre, que usaba marcapasos, y le conectaron un desfibrilador para intentar salvarlo.

A las 13:20, una ambulancia de Comero llegó a la playa y subió a la víctima a la camilla para trasladarlo hacia el centro de salud. Una vez en el sanatorio, un médico confirmó el deceso.