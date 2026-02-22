Internacionales

Un hombre murió baleado tras irrumpir en la residencia de Trump en Florida

Un hombre armado murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad luego de ingresar ilegalmente al perímetro de Mar-a-Lago, residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Florida, informó el Servicio Secreto.

El portavoz Anthony Guglielmi indicó que el individuo fue abatido en la mañana del domingo. Trump no se encontraba en el lugar al momento del incidente

Con información de AFP