Policiales

Un hombre murió acribillado en la Cruz de Carrasco; la Policía encontró 13 casquillos

Un hombre de 31 años fue asesinado de varios disparos en la zona de Antonio Loinaz y Lugo, en el barrio Cruz de Carrasco, en Montevideo.

El crimen ocurrió minutos después de la medianoche. La Policía concurrió al lugar sobre las 00:50 y, según el testimonio de un testigo, recogido en el reporte policial primario, los atacantes eran dos personas que se desplazaban en una moto, encapuchadas y con vestimenta oscura.

El cuerpo de la víctima fue encontrado detrás de una volqueta.

Según detallara posteriormente el noticiero Telemundo, en la escena se incautaron 13 casquillos de calibre 9 milímetros.

En cuanto a la víctima, su identidad no se divulgó. De acuerdo con el citado medio, tenía siete antecedentes penales y 23 indagatorias por diversos delitos.

De momento, la hipótesis más firme en cuanto al móvil del crimen apunta a un conflicto por drogas.