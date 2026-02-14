Policiales

Un hombre le pegó a un chofer de Cutcsa tras no poder pagar el boleto con billete de $ 500

Montevideo Portal

Un hombre de 27 años fue detenido en la jornada de este sábado luego de agredir a un chofer de un ómnibus de la línea 169 de Cutcsa, tras una discusión originada por el pago del boleto, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo mediante un comunicado.

El incidente ocurrió en la intersección de avenida General Flores y Honduras, en el límite entre el Cerrito de la Victoria y el barrio Pérez Castellanos. El agresor había subido a la unidad e intentó abonar el pasaje con un billete de $ 500, pero el conductor le indicó que no tenía cambio en ese momento.

La situación derivó en una discusión que fue escalando: el pasajero comenzó a insultar al chofer, le quitó las llaves del vehículo y finalmente le dio un golpe de puño, lo que obligó a detener la marcha del ómnibus.

Una unidad de emergencia médica asistió al conductor, quien presentó un traumatismo facial y fue dado de alta en el lugar. Tras el episodio, el agresor fue reducido y detenido, quedando a disposición de la Justicia, mientras se investiga lo ocurrido.

