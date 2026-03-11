Policiales

Un hombre iba a ser rapiñado, pero le quitó el arma al delincuente y terminó en un tiroteo

Montevideo Portal

Un intento de rapiña terminó con un delincuente herido luego de que la propia víctima lograra desarmar a uno de los atacantes y repeliera el robo a tiros.

El episodio ocurrió cuando cuatro delincuentes intentaron robarle la camioneta a un hombre, que estaba dentro del vehículo estacionado en las calles Matto Grosso y Garzón, en Colón. Durante el asalto, uno de los ladrones lo amenazó con un arma de fuego, pero la situación dio un giro inesperado: el conductor logró quitarle el arma y efectuó varios disparos, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

Como consecuencia, uno de los delincuentes resultó herido de bala y debió ser asistido, mientras que los otros tres se dieron a la fuga. La Policía inició un operativo para dar con los sospechosos que escaparon tras el fallido intento de robo.

El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento y establecer eventuales responsabilidades penales por el uso del arma durante el hecho.

En declaraciones al citado medio, el hombre, un militar retirado de 60 años, sostuvo que estaba en su vehículo cuando uno de los asaltantes ingresó por sorpresa y lo apuntó con un revólver. “Me decían que les diera la camioneta”, indicó.

No obstante, logró quitarle el arma; el delincuente bajó de la camioneta y huyó, por lo que la víctima comenzó a disparar.

Un móvil policial que pasaba por el lugar observó la situación y comenzó a disparar a los delincuentes, pero la víctima temía que le dieran a él. “Quedé en el medio”, afirmó.

