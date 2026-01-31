Policiales

Un hombre fue hallado sin signos vitales luego de que su casa se incendiara en Montevideo

Un hombre de 26 años fue encontrado sin vida por personal de Bomberos tras el incendio de una casa ocurrido en la mañana de este sábado en Montevideo.

El hecho se registró en la intersección de Camino Leoncio López y Camino Pajas Blancas, donde una finca tomó fuego por causas que aún se investigan. Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, el aviso del siniestro fue recibido en horas de la mañana y los efectivos arribaron al lugar en un lapso aproximado de 10 minutos, actuando de “forma rápida” para controlar las llamas.

Los efectivos atacaron directamente el foco con una unidad cisterna, logrando sofocar el incendio y asegurar la situación. Al ingresar a la vivienda, hallaron en uno de los dormitorios el cuerpo de un hombre, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia.

El personal médico que acudió al lugar constató el fallecimiento del masculino, quien fue encontrado boca abajo y frente a una ventana. Las autoridades trabajan ahora en determinar las causas del incendio y las circunstancias que derivaron en el deceso.

