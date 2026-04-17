Un hombre fue encontrado muerto en Punta Gorda: vecinos alertaron sobre “persona inmóvil”

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Un hombre “mayor”, que aún no ha sido identificado, apareció muerto en la vía pública en la tarde de este viernes en el barrio Punta Gorda, informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

El cuerpo fue encontrado en la intersección de la avenida Rivera y René. Los vecinos de un complejo de viviendas cercano alertaron al 911 sobre la presencia de una “persona inmóvil bajo un árbol”. Según el noticiero, se trata de una persona en situación de calle.

Una vez en el lugar, los efectivos policiales constataron que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Una emergencia médica móvil confirmó la muerte del hombre, quien se encontraba junto a una bicicleta con canasto rojo, presuntamente de su propiedad.

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena para realizar las pericias correspondientes. El caso permanece bajo investigación, a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar las causas del deceso.