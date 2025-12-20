Judiciales

Un hombre fue condenado por abusar sexualmente de una menor de edad en Maldonado

Un hombre fue condenado este sábado a dos años de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de edad. El arrestado ya contaba con antecedentes penales por delitos sexuales en el año 2020.

La denuncia fue presentada el 4 de diciembre por una mujer mayor de edad ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género del departamento de Maldonado. La denunciante manifestó que una menor de edad, con quien mantiene un vínculo de parentesco, habría sido abusada por un hombre conocido del entorno familiar, informó el Ministerio del Interior.

Luego de recibir el aviso, la Justicia dispuso una serie de medidas, entre ellas la realización de peritajes y exámenes médicos, y prohibieron al denunciado comunicarse o acercarse a los lugares frecuentados por la menor de edad.

Este viernes, la Fiscalía solicitó la orden de detención del hombre, que se concretó esa misma mañana cuando efectivos policiales concurrieron a su domicilio, en la ciudad de Maldonado. El detenido quedó a disposición de la Justicia y trasladado al Juzgado Letrado de San Carlos de 1.º turno, especializado en Violencia de Género, Doméstica y Sexual.

Tras la audiencia, las autoridades resolvieron condenarlo como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual agravado, imponiéndole una pena de dos años de cárcel.