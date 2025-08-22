Policiales

Un hombre fue asesinado en Barrio Sur; su hijo lo encontró con un cuchillo en el cuello

El departamento de Homicidios de la Policía Nacional investiga el asesinato de un hombre de 78 años en su apartamento de Barrio Sur. La víctima fue encontrada por su hijo con un cuchillo en el cuello, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de Montevideo.

El anciano no se contactaba desde el viernes 15 de agosto con su familia, por lo que su hijo decidió ir a la planta ubicada en Convención y la rambla, donde encontró a su padre fallecido sobre las 22:00 del pasado jueves.

La información primaria señala que la puerta del edificio estaba trancada, por lo que la Policía comenzó una investigación y relevamiento de las cámaras de seguridad del lugar para determinar qué fue lo que ocurrió.

Las fuentes policiales señalaron que la víctima estaba tendida en la sala de estar. A su lado había un cuchillo de mango de plástico negro; había manchas de sangre.

El hombre había sido visto por última vez el pasado fin de semana. Junto a él, había una bolsa con pan y leche, por lo que presumen que antes de morir había vuelto de hacer alguna compra.

Dentro del apartamento, en el piso 15, había “desorden”, pero aún no se estableció si falta algún objeto. De la información primaria se desprendió que el hombre habría muerto hace varios días.