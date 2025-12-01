Un hombre fue asesinado de un disparo en Flor de Maroñas

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga el asesinato de un hombre, hecho cometido este lunes en el barrio Flor de Maroñas.
Según informara el noticiero Telemundo, el ataque ocurrió en las calles Juan Quevedo y Barros Arana, frente a un complejo de viviendas.
Efectivos policiales acudieron al lugar luego de recibir un aviso sobre una persona herida de arma de fuego. Al llegar, encontraron a la víctima tendida en la entrada del conjunto habitacional. El herido fue trasladado de inmediato a la policlínica de Malinas, donde los médicos constataron que tenía una herida de bala en el tórax.
Pese a la atención recibida, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció horas más tarde.
En la escena trabajó personal de Policía Científica que realizó las pericias correspondientes.
