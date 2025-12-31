Policiales

Un hombre de 69 años murió tras despistar cuando viajaba solo en la ruta 14, en Soriano

Montevideo Portal

Un hombre de 69 años murió en la noche de este martes a causa de un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 24 de la ruta 14, en el departamento de Soriano.

El fallecido era el único ocupante del automóvil en el que viajaba. De acuerdo con la información primaria brindada por Policía Caminera, el vehículo despistó en una zona de curva cuando circulaba de oeste hacia el este.

El siniestro ocurrió sobre las 23:00. Fue allí cuando el hombre despistó y, tras impactar contra un terraplén, salió despedido del vehículo, lo que le provocó la muerte.

Montevideo Portal