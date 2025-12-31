Un hombre de 69 años murió tras despistar cuando viajaba solo en la ruta 14, en Soriano

Montevideo Portal
Un hombre de 69 años murió en la noche de este martes a causa de un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 24 de la ruta 14, en el departamento de Soriano.
El fallecido era el único ocupante del automóvil en el que viajaba. De acuerdo con la información primaria brindada por Policía Caminera, el vehículo despistó en una zona de curva cuando circulaba de oeste hacia el este.
El siniestro ocurrió sobre las 23:00. Fue allí cuando el hombre despistó y, tras impactar contra un terraplén, salió despedido del vehículo, lo que le provocó la muerte.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]