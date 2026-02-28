Policiales

Un hombre de 68 años fue asesinado de varios cuchillazos en La Capuera, Maldonado

Montevideo Portal

Un hombre de 68 años fue asesinado en la mañana de este sábado 28 de febrero en La Capuera, según informó la Jefatura de Policía de Maldonado.

El hecho ocurrió sobre las 7:00, cuando los efectivos fueron alertados de que en una casa de la calle Iporá “un hombre mayor de edad se encontraba herido en el tórax”.

Al lugar concurrió de forma inmediata personal policial, quienes ubicaron caído en el interior del hogar al hombre, poseedor de un antecedente penal relacionado al suministro de sustancias estupefacientes en 2024. Según el parte policial, presentaba “múltiples heridas cortopunzantes en el tórax con abundante sangrado”.

Una vez llegó el personal de emergencia móvil se constató el fallecimiento del hombre.

Se hizo presente el comando de la Jefatura de Policía, como así también los jefes de las Zonas Operacionales I y V, el encargado del Destacamento Sauce de Portezuelo, Policía Científica y personal del Departamento de Homicidios de la Zona Operacional V.

El homicidio se investiga bajo la órbita de la Fiscalía de 2° turno.

