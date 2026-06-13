Un hombre de 57 años con “varios” antecedentes fue asesinado a balazos en Punta de Rieles

Montevideo Portal

Un hombre de 57 años fue asesinado en la noche del pasado viernes 12 de junio tras recibir varios balazos en la zona de Punta de Rieles.

El hecho ocurrió cerca de las 19:35 en las calles Congreve y Chon. Efectivos policiales fueron allí tras recibir una alerta en la que se informaba sobre “una persona herida por disparos de arma de fuego”. Al llegar al lugar se entrevistaron con testigos, quienes manifestaron “haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego”.

“Según sus declaraciones, al salir de sus domicilios ubicaron a un hombre caído frente a su vivienda. Los vecinos trasladaron a la víctima hasta una camioneta particular con la intención de prestarle asistencia. Sin embargo, una vez que fue cargada en el vehículo, constataron que aparentemente se encontraba sin signos vitales, por lo que permaneció en el lugar a la espera de las actuaciones correspondientes”, indica el parte policial divulgado en la mañana de este sábado 13.

La víctima fue identificada como un hombre de 57 años, poseedor de “varios” antecedentes penales.

Personal de Policía Científica concurrió al lugar para realizar los relevamientos correspondientes, así como también personal médico.

El caso ya está bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios.