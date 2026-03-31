Policiales

Un hombre de 54 años ingresó alcoholizado al arroyo Quebracho y murió ahogado

La Jefatura de Policía de Cerro Largo investiga la muerte de un hombre de 54 años que murió ahogado en las aguas del arroyo Quebracho, que fue denunciado como desaparecido mientras acampaba en esa zona.

Según declararon testigos, el hombre se sumergió en las aguas del arroyo tras haber ingerido bebidas alcohólicas y desapareció de la superficie de forma inmediata.

En la mañana del pasado 30 de marzo, los familiares de la víctima que realizaban una búsqueda en bote localizaron el cuerpo sin vida sumergido en las proximidades del campamento.

Efectivos de la seccional 7º y personal de Policía Científica realizaron el relevamiento de la zona, donde incautaron un arma de fuego calibre .32 (14mm) de la marca JMC de procedencia argentina con un cartucho del mismo calibre, que pertenecía al fallecido.

El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de 2º Turno dispuso diferentes actuaciones.