Un hombre de 42 años fue hallado muerto en la calle en Salto; no tenía signos de violencia

Un hombre de 42 años fue encontrado sin vida en la vía pública en la ciudad de Salto, según informaron medios locales y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

El hecho ocurrió sobre las 6:45 del pasado martes 27 de enero, cuando una persona llamó al servicio de emergencias 911 y solicitó la presencia policial en las calles 19 de Abril y Santos Errandonea ante “una persona caída”.

Al llegar al lugar, frente a la plaza de deportes de la ciudad, los oficiales constataron que la víctima, un hombre de 42 años, se encontraba “sin signos vitales y sin signos de violencia”. Los doctores de la emergencia médica constataron el fallecimiento a las 7:14.

Se notificó a la fiscalía de turno y se investigan las causas del suceso.

