Un hombre de 38 años fue asesinado tras recibir múltiples disparos en Canelones

Un homicidio se registró en la tarde de este sábado en el departamento de Canelones, donde un hombre de 38 años murió tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

El hecho ocurrió en la intersección de Racine y San Francisco, a unos 400 metros de giannattasio. Según informaron desde la Jefatura de Canelones, la víctima contaba con varios antecedentes penales y falleció como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

En el lugar trabajan personal de Policía Científica, junto a la Fiscalia, mientras se intenta reconstruir la mecánica del ataque.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones, con apoyo del Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona 3 y efectivos de la Seccional 18.

