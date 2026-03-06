Policiales

Un hombre de 34 años murió tras dos semanas internado por fractura de pierna en siniestro

Montevideo Portal

Un hombre de 34 años falleció en la noche de este 5 de marzo luego de estar más de dos semanas internado por un siniestro de tránsito ocurrido en La Comercial, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo este viernes.

El hecho ocurrió en la mañana del 18 de febrero en la intersección de Joaquín Requena y Rivadavia. Un auto circulaba por Requena, calle que “posee preferencia de paso” y, al llegar al cruce, una moto “ingresó desde la izquierda sin detener la marcha”, lo que produjo el choque, de acuerdo con el parte policial.

En la escena trabajaron efectivos policiales de la jurisdicción correspondiente, Policía Científica y Policía de Tránsito.

El conductor de la moto, un hombre de 34 años, fue asistido y trasladado a un centro asistencial con diagnóstico primario de fractura de pierna, indica el comunicado.

Así, la Policía de Montevideo informó que la víctima murió en la noche de ayer en el centro de salud donde permanecía internado.

