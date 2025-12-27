Policiales

Un hombre de 31 años fue internado tras recibir una mordida de serpiente en Maldonado

Montevideo Portal

Un hombre de 31 años fue mordido por una serpiente en Sauce de Portezuelo, Maldonado, según informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

De acuerdo con la Jefatura de Policía de Maldonado, el hecho ocurrió sobre las 20:30 del pasado viernes 26 de diciembre. Una mujer se presentó en el destacamento policial de dicha localidad e informó que su esposo fue atacado por el reptil.

Los efectivos informaron que el hombre fue derivado por particulares al Hospital de Pan de Azúcar, escoltado por personal policial durante el traslado.

Al llegar allí, el hombre quedó bajo observación y recibió suero antiofídico como parte del tratamiento médico, indicó el citado medio.

