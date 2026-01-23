Policiales

Un hombre de 31 años fue asesinado en la madrugada del viernes en Montevideo

Montevideo Portal

Un hombre de 31 años fue asesinado en la madrugada de este viernes 23 de enero en Montevideo.

El hecho ocurrió cerca de las calles Pasaje El Hornero y Camino La Corona, en el Asentamiento Villa Isabel, al límite con el departamento de Canelones. Efectivos policiales acudieron al lugar tras ser informados de que habría “un hombre herido por arma de fuego”, de acuerdo con el parte policial.

Al llegar, los oficiales encontraron a la víctima “tendida en el suelo con sangrado por heridas de armas de fuego, sin aparentes signos vitales”.

Los policías solicitaron emergencia médica “de inmediato” y, cuando llegó, el médico constató el fallecimiento a las 1:54. El especialista diagnosticó “múltiples orificios en piel de entrada y salida de balas en tórax, brazo [sin especificar cuál] y pelvis”.

Según el documento de la Jefatura de Policía de Montevideo, la víctima tenía “varios antecedentes penales”.

En el lugar se encontraron vainas de 9 mm, ojivas y un arma de fuego.

Las autoridades investigan el caso.

Montevideo Portal