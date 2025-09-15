Curiosidades

Un hombre con un cuchillo irrumpió en Crónica TV, pidió una nota en vivo y provocó terror

Montevideo Portal

La madrugada del lunes 15 de setiembre tuvo una escena de pánico en los estudios de Crónica TV, cuando un hombre armado con un cuchillo irrumpió en el canal, provocando destrozos y el terror de los presentes.

El episodio ocurrió cerca de las 5:30 de la mañana, justo cuando comenzaba la primera emisión del día.

El atacante, con antecedentes penales por robo, hurto y delitos vinculados a drogas, logró sortear los controles de seguridad tras increpar al personal de la entrada y avanzó al grito de “soy el mejor y me quieren matar”, informaron medios como Infobae y A24. Crónica TV también informó a través de su sitio web que el hombre gritó: “Me quiere matar la banda del crack. Me grabaron fumando crack y me quieren matar”.

Según el medio, el agresor rompió varios vidrios y destrozó televisores de la redacción.

La transmisión fue interrumpida abruptamente mientras el agresor recorría las instalaciones con el arma blanca en la mano. La situación obligó a evacuar parte del personal y a desplegar un amplio operativo policial, que incluyó la intervención de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas.

Luego, las fuerzas de seguridad ingresaron y lograron reducirlo sin que se produjeran víctimas.

El atacante fue asistido por personal de salud y trasladado al Hospital Argerich, donde permanece bajo custodia policial.

La Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, en referencia a los destrozos ocasionados durante el ingreso violento.

