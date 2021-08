Un hombre compró en remate por US$ 214.000 tres vehículos de lujo incautados a Balcedo

Locales

Un hombre compró en remate tres vehículos que fueron incautados a Marcelo Balcedo, el sindicalista y empresario argentino condenado en octubre de 2020, tras llegar a un acuerdo con Fiscalía, por contrabando, tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, y lavado de activos.

El Chevrolet Camaro 2SS (del año 2014) se vendió a US$ 55.000, el Porsche Panamera a US$ 81.000 (año 2012), y la Range Rover 5.0 HSE Supercharged (año 2016) a US$ 78.000, informó Telenoche y confirmó a Montevideo Portal el rematador, Mario Molina, quien destacó que "fue un remate que transcurrió normalmente". En total, el comprador invirtió US$ 214.000 en los vehículos de lujo.

Estos tres autos ya habían sido subastados el jueves 25 de marzo en el Radisson Victoria Plaza (el mismo sitio del remate de este martes), pero quien ofertó por los vehículos no tenía dinero para pagar la seña, ni fondos suficientes para afrontar la compra. Semanas más tarde, el mejor postor, quien presentó su oferta a través de un amigo que estaba en la sala, falleció.

Por esa razón, quienes estuvieran interesados en participar en esta segunda subasta debieron presentar una seña previa de US$ 15 mil en letra de cambio, depósito bancario o transferencia.

Molina, presidente de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, informó a Montevideo Portal que 13 personas pagaron la seña para poder participar del remate y que en el salón había en total unas 60 personas.

Molina informó que queda un remate pendiente vinculado a la causa por la que fue condenado Balcedo. Se trata de la subasta de "Sounión", un chalet ubicado en Playa Verde, a 52 kilómetros de Punta del Este. El Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas (JND) aún no marcó fecha para este remate.

