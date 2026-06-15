Un hielo: tras una madrugada con mínimas “récord” de -5, hay (relativas) buenas noticias

Durante la madrugada de este lunes se produjeron los picos de frío más intensos en lo que va del año. Si bien el invierno astronómico todavía no comenzó, el invierno meteorológico está entre nosotros desde el primer día del corriente mes.

De acuerdo con los registros oficiales del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), durante la mañana de este lunes se registraron temperaturas extremas de -5 °C en Lavalleja (estación automática) y -4,2 °C en Florida, reflejando la intensidad de la ola de frío.

También hubo marcas significativamente bajas en otros puntos del centro del país, como Trinidad (-2,6) y Durazno (-1,9).

Esto sucede debido a la llegada de una masa de aire frío de origen polar que arriba a la región en el inicio de esta semana, según advierte el observatorio brasileño MetSul.

La parte más intensa de la masa de aire frío llegó ya este lunes, y provocará una sucesión de amaneceres muy fríos con temperaturas cercanas a los 0 °C.

La “buena noticia” en este panorama consiste en que, según Inumet, lo peor ya pasó: en lo que resta de la semana no se producirían marcas tan bajas como las de hoy, aunque el frío todavía será intenso

Para la madrugada del martes, los fríos más intensos se esperan en Rivera, Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja, donde en la madrugada podrían producirse marcas de -1. En el resto del país se prevén temperaturas bajas, pero por encima del cero grado.



En un mapa publicado en su web, MetSul prevé un escenario similar.

A lo largo de la semana el termómetro escalaría, con mínimas que se situarían entre 4 y 9 grados.



