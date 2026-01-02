Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió edificios y estatuas en México: mirá los videos

Internacionales

Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró este viernes en México, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El fenómeno tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana.

De acuerdo con el SSN, el sismo, registrado a las 7:58 hora local (10:58 de Uruguay) fue considerado como "severo".

En varias imágenes difundidas en redes sociales se puede observar a los edificios sacudirse debido al temblor. El Ángel de la Independencia, estatua ubicada en Ciudad de México, se tambaleó de un lado a otro, según compartieron usuarios en X.

En la noche de este mismo viernes la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó la muerte de una mujer, de 50 años, tras el colapso de su vivienda luego del sismo.

“Desafortunadamente tenemos el reporte de una mujer fallecida por el colapso de su vivienda, una mujer de 50 años, obviamente se le va a brindar todo el apoyo a sus familiares”, dijo Salgado Pineda tras precisar que el deceso sucedió en la comunidad de Las Minas, entre los límites de la ciudad de Acapulco y San Marcos.

La muerte de la mujer, de quien se desconoce su identidad, ocurrió luego de que cayera sobre ella el techo de su casa hecho de lámina y asbesto, así como las paredes de adobe.

Las autoridades locales también informaron que, durante el sismo, la mujer estuvo acompañada por otra familiar, de 90 años, quien resultó ilesa.

Salgado Pineda destacó que se mantiene en contacto con todos los presidentes locales del estado y explicó que continúan los recorridos en este municipio de la Costa Chica, donde, hasta el momento, se registra el daño a 700 casas, de las cuales 70 colapsaron.

Tras el sismo de magnitud 6,5, la estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que se ha restablecido el 75,93 % del servicio en Guerrero, aunque hay zonas del estado que muestran preocupación de que la falta de energía frene la administración de agua potable.

Con información de EFE