Un edificio se derrumbó en la Ciudad Vieja: Bomberos perició el lugar

Un edificio ubicado en la calle 25 de Mayo, en la Ciudad Vieja de Montevideo, se derrumbó en la tarde de este miércoles.
Según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal, el hecho ocurrió sobre las 17:30 horas, cuando la construcción, que estaba clausurada por peligro de derrumbe, cedió. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas.
En el lugar trabajan efectivos de Bomberos, mientras que el personal de UTE ya realizó el corte de las líneas de alumbrado público, según supo Montevideo Portal.
