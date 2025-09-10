Un día como hoy, hace 48 años, caía por última vez la guillotina

Curiosidades

Asociada popularmente con Francia y la Revolución de 1789, la guillotina debe su nombre al médico y diputado francés Joseph-Ignace Guillotin (1738 – 1814) a quien suele atribuirse erróneamente su invención.

En realidad, Guillotin encargó un modelo modernizado de una máquina de muerte ya existente y promovió su adopción como método de ejecución. En rigor, Guillotin era contrario a la pena de muerte, pero entendía que ese sistema ahorraba sufrimiento al penado en comparación con otros métodos empleados entonces, como el garrote vil o la horca.

Durante casi 200 años, la guillotina se descargó sobre nucas plebeyas y nobles, incluidas entre estas últimas la del rey Luis XVI. Desde su implementación en Francia se decapitaron 4,600 personas.

En 1939 fue la última ejecución pública, a la que asistieron más de 20 mil personas. Finalmente, su afilado dominio terminó el 10 de setiembre de 1977, cuando hizo rodar su última cabeza.

El macabro honor le cupo a Hamida Djandoubi, un inmigrante tunecino nacido en 1949.

En julio de 1974, en Marsella, Djandoubi secuestró a su exnovia, Élisabeth Bousquet, de 21 años, y la llevó a su casa, donde la torturó durante horas. Posteriormente, la trasladó desnuda e inconsciente a las afueras de la ciudad, la estranguló y ocultó su cadáver. El cuerpo fue hallado pocos días después por unos niños.

Djandoubi fue detenido al cabo de unos meses y, tras confesar el crimen, fue condenado a muerte el 25 de febrero de 1977 por un tribunal de Aix-en-Provence. El 9 de junio se desestimó el recurso contra su sentencia y en la madrugada del 10 de septiembre se confirmó que no obtendría un aplazamiento o indulto del Presidente Valéry Giscard d'Estaing. Poco después, a las 4:40 de la mañana de ese mismo día, fue guillotinado.

Su verdugo fue Marcel Chevalier, quien fue el último verdugo del país. Inició su macabra carrera en 1958 y se encargó de 40 ejecuciones.

La pena de muerte se abolió en Francia en 1981, durante la presidencia de François Mitterrand.