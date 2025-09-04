Un debut que nadie esperaba: inauguraban pista de karting y terminaron a los golpes

Montevideo Portal
La inauguración del kartódromo de la ciudad argentina de Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, terminó en escándalo, cuando dos pilotos protagonizaron una violenta pelea en plena pista.
El incidente ocurrió cuando una maniobra de carrera derivó en un choque que dejó fuera de pista a Kevin Walter y Tomás Bergallo. Tras el choque, Walter descendió de su kart y atacó a su rival: primero se le tiró arriba, después le dio un golpe de puño en el casco, mientras este aún estaba sentado, y luego lo agredió con una patada, según consignó La Nación.
La gresca fue captada por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Ante la repercusión, el Campeonato Provincial Karting en Tierra (CPKT) difundió un comunicado en el que repudió “enérgicamente los hechos de violencia y agresiones”, y reafirmó que los valores del certamen son el respeto, la pasión y el compañerismo.
