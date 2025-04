Un “castigo” de la IM: Lema propone ampliar la red de baños públicos en Montevideo

Política

El candidato a la Intendencia de Montevideo (IM) por la Coalición Republicana (CR) Martín Lema propuso ampliar la red de baños públicos de la capital del país.

El argumento del senador nacionalista es que este es uno de los “derechos” que la población perdió como “castigo” de la comuna. “No se pudo con la recolección de residuos, ¿y qué se hizo? Se sacaron las papeleras, se sacaron contenedores. ¿Y qué se hizo en los parques? Se sacaron los guardaparques”, indicó en rueda de prensa, lo que llevó a que se cerraran los baños públicos.

“Siempre la falta de respuesta terminó, lamentablemente, con un castigo. Entonces, llegó la hora de restaurar derechos y de profundizar acciones que generen, nada más y nada menos, un Montevideo con mayor justicia social”, insistió.

En tal sentido, señaló que este planteo también fue realizado por taximetristas, choferes y usuarios del transporte público, así como distintos trabajadores y familias en las distintas recorridas por el departamento.

“No nos queremos enfocar exclusivamente en el trabajador, sino también pensar en las familias: si vamos a un espacio público y vamos con niños chicos y uno no cuenta con el espacio para poder disfrutar mejor del lugar y del paseo porque no tenemos un servicio que es bastante básico e indispensable”, detalló a Montevideo Portal Annick Peter, coordinadora de los equipos técnicos de la candidatura de Lema.

De tal manera, indicó que “hay un compromiso” por parte del legislador blanco de “hacer un relevamiento técnico y territorial que tenga en cuenta la densidad de uso de los espacios, la carencia actual de los servicios y la funcionalidad que tienen para poder priorizar la instalación de baños públicos que sean de calidad, accesibles y con un buen diseño”.

Consultada respecto a cuántos nuevos baños públicos implicaría la ampliación de la red, Peter respondió que no se tiene un número concreto aún, pero sí está el “compromiso claro de que es una medida que se va a llevar adelante” si Lema resulta electo.

“No nos parece justo que una persona que tiene la necesidad de hacer uso de un baño público tenga que ir a tocarle la puerta a un comerciante o tenga que consumir algo para poder utilizar un baño; no nos parece público tampoco que un comerciante tenga que prestar su baño porque no es público”, concluyó la integrante del equipo del candidato coalicionista.

