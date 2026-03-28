Un camionero fue secuestrado en Rivera: apareció maniatado días después

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Montevideo Portal

Un camionero de 23 años fue secuestrado en el departamento de Rivera y, cuando apareció, lo encontraron maniatado, según supo Montevideo Portal con fuentes de la jefatura departamental.

El hecho ocurrió durante la noche del pasado 25 de marzo. La víctima trabajaba en la zona de Batoví y debía llevar un cargamento; según el padre, quien denunció su desaparición a las autoridades policiales, sobre las 22:00 “debería estar ingresando a la ciudad de Rivera”. No obstante, casi a las 2:00 de la madrugada del día siguiente, el joven le envió un mensaje diciendo que “se encontraba en el monte que había cargado y se iba acostar a descansar”, según consta del parte policial.

El padre le escribió de vuelta en la mañana de ese jueves, pero no obtuvo respuesta.

Pasado el mediodía, se contactó con el responsable de la empresa, quien le informó que “calculaba” que su hijo estaba con el camión en la zona de descarga de Batoví.

Luego, el denunciante procedió a buscar a su hijo por sus propios medios en dicho lugar.

La Policía, por su parte, comenzó a movilizarse: se notificó a la Fiscalía, quien activó el protocolo de personas ausentes, y también a la Policía de Santana do Livramento, en Brasil.

El joven apareció recién en la mañana de este sábado 28 de marzo. Según supo Montevideo Portal, estaba “maniatado”. “Dijo que lo secuestraron y lo dejaron maniatado en la zona de Batoví”, indicaron las fuentes, y añadieron que el hombre estaba en buen estado de salud.

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