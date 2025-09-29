Policiales

Un camión chocó con un árbol y volcó en la ruta 3: hay cuatro personas lesionadas

El conductor de un camión que transitaba sobre el kilómetro 132 de la ruta 3 en San José despistó, chocó contra un árbol y volcó, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

El hombre de 29 años conducía de sur a norte y llevaba a tres acompañantes. Todos los ocupantes del camión resultaron politraumatizados.

Tanto el conductor como sus acompañantes —uno de 39 años y dos de 45— fueron derivados a la Asociación Médica de San José. La ruta se mantuvo liberada en todo momento.