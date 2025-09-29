Un camión chocó con un árbol y volcó en la ruta 3: hay cuatro personas lesionadas

El conductor de un camión que transitaba sobre el kilómetro 132 de la ruta 3 en San José despistó, chocó contra un árbol y volcó, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.
El hombre de 29 años conducía de sur a norte y llevaba a tres acompañantes. Todos los ocupantes del camión resultaron politraumatizados.
Tanto el conductor como sus acompañantes —uno de 39 años y dos de 45— fueron derivados a la Asociación Médica de San José. La ruta se mantuvo liberada en todo momento.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]