Un camión atropelló a una mujer que cruzaba en una cebra con coche de bebé y dos niños

Montevideo Portal
En la tarde de este miércoles, un camión cargado atropelló a una mujer que iba con un cochecito de bebé y dos niños más que caminaban junto a ella. El hecho se dio en Salto, en una cebra frente a la escuela n° 8.
Las víctimas, según el parte policial, cruzaban por la cebra cuando el camión apareció y no frenó. El vehículo llevaba mercadería.
Los dos niños fueron ingresados en un centro asistencial y se encuentran estables, mientras que la mujer está grave.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]