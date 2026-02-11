Policiales

Un camión atropelló a una mujer que cruzaba en una cebra con coche de bebé y dos niños

En la tarde de este miércoles, un camión cargado atropelló a una mujer que iba con un cochecito de bebé y dos niños más que caminaban junto a ella. El hecho se dio en Salto, en una cebra frente a la escuela n° 8.

Las víctimas, según el parte policial, cruzaban por la cebra cuando el camión apareció y no frenó. El vehículo llevaba mercadería.

Los dos niños fueron ingresados en un centro asistencial y se encuentran estables, mientras que la mujer está grave.

