Un blanco, una donación: Da Silva lanza remate para restaurar estancia de Aparicio Saravia

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El senador nacionalista Sebastián Da Silva anunció la propuesta de reunir fondos mediante un remate para restaurar el techo de la estancia El Cordobés, ubicada en Cerro Largo y que perteneció al caudillo blanco Aparicio Saravia.

Da Silva señaló que el año pasado una tormenta “destrozó” el techo de la estancia y algunas otras de sus instalaciones, por lo que el Partido Nacional conformó una comisión “para arreglarla”.

Ante esto, el senador anunció el lanzamiento de “La Pantalla del Cordobés”, lo que resumió de la siguiente manera: “A cada blanco que vive en el campo, le pedimos que haga una donación”. “Cada cosa de campo va a ser rematada a fines de mayo en una pantalla virtual”, señaló después.

Según dijo, en su caso donará un potrillo en honor a su padre. Entre otros, propuso que también se pueden donar toros, carneros, vacas, perros, gallinas o carretillas.

“Blancos somos todos. Es el partido del campo, así que los esperamos”, dijo Da Silva.

Las donaciones serán recibidas por medio de Antonio Arrospide, al celular 099688639, y de Lorenzo Gianola en el 099592090.

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