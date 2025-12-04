Un barbero robó en una farmacia de Punta Carretas e increíble detalle lo terminó delatando

Montevideo Portal
La Policía de Montevideo informó que en las últimas horas detuvo a un joven de 18 años por el robo piraña a una farmacia y perfumería de Punta Carretas, que ocurrió el pasado 26 de noviembre.
En su momento, tres delincuentes llegaron al comercio y, a través de golpes y patadas, se llevaron decenas de perfumes importados. Cuando los efectivos revisaron la escena al día siguiente, notaron que en una parte de las góndolas había restos de sangre.
Con diferentes pericias posteriores, notaron que el delincuente –ahora detenido– se había cortado por lo que enviaron la sangre al departamento de Policía Científica para que fueran analizados.
Los resultaron terminaron identificando al joven de 18 años, quien se dedicaba a ser barbero y fue detenido en su propio negocio. En su casa se encontraron los perfumes, dinero y las motos utilizadas.
