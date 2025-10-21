Internacionales

Un avión se estrelló en Hong Kong y terminó en el mar: por qué no pueden recuperar restos

Un avión de carga que aterrizaba en Hong Kong se estrelló con un vehículo en tierra y cayó al mar, lo que provocó la muerte de dos trabajadores del área de seguridad del aeropuerto, informaron las autoridades.

El avión de carga, un B744 procedente de Emiratos Árabes Unidos, se desvió de la pista norte tras aterrizar, lo que provocó la colisión.

La información preliminar determinó que los cuatro tripulantes a bordo fueron rescatados y enviados al hospital, indicó el Departamento de Aviación Civil de Hong Kong en un comunicado.

Un hombre que iba en el vehículo, de 30 años, fue confirmado muerto en el lugar del accidente, y otro de 41 murió tras ser llevado al hospital.

Man Ka-chai, investigador jefe de accidentes y seguridad de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Hong Kong, confirmó que el control de tráfico aéreo había ordenado que el vuelo aterrizara en la pista norte, pero agregó: “No recibimos ningún mensaje solicitando ayuda del piloto”.

Las autoridades de Hong Kong hallaron este martes la caja negra del Boeing 747-481.

El siniestro ocurrió a las 3:53 hora local bajo la amenaza del ciclón tropical Fengshen, que mantiene la alerta de tormenta número 3 hasta al menos las 18:00 hora local de este martes, según el Observatorio Meteorológico de la ciudad.

El director ejecutivo de operaciones aeroportuarias, Steven Yiu, confirmó en una entrevista radial que los peritos localizaron el registrador de vuelo en la sección trasera del avión, parte que quedó fracturada en dos segmentos de 200 toneladas cada uno.

“Se requiere una grúa marítima para recuperar los restos, pero el temporal impide operar hasta que el ciclón se aleje”, indicó Yiu, citado por Ming Pao.

