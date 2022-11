Un avión de Latam chocó con un camión de bomberos en Lima; hay dos muertos

Un avión de Latam Airlines chocó con un camión de bomberos mientras despegaba de una de las pistas del Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, en Perú. Dos efectivos de la fuerza, que se encontraban en el coche, fallecieron a causa del impacto.

La aeronave se encontraba realizando un vuelo doméstico y se dirigía a la ciudad de Juliaca, en el sur de Perú.

