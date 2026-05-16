Un apartamento en Malvín se incendió en la noche del sábado; hubo personas evacuadas

Montevideo Portal

Un apartamento se incendió en la noche de este sábado 16 de mayo en Malvín, Montevideo, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Bomberos.

Según indicaron desde dicha división del Ministerio del Interior, el edificio está ubicado en la rambla Concepción del Uruguay y República de Chile. El fuego se inició en una habitación del tercer piso. Asimismo, se logró la evacuación segura de las personas “previo al arribo” del personal de Bomberos, añadieron.

Los funcionarios trabajaron para apagar las llamas.