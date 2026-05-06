Un año de la muerte de Mujica: el MPP organiza acto homenaje en el Teatro El Galpón
Lucía Topolansky invitó a los seguidores del expresidente y del movimiento del FA a “estar en el recuerdo”, con actividades en todo el país.
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06.05.2026 17:08
El próximo 13 de mayo se cumple un año de la muerte del expresidente José Pepe Mujica, por lo cual su esposa, Lucía Topolansky, llamó a los frenteamplistas a distintas actividades para “estar en el recuerdo”.
La exvicepresidenta dijo en un video difundido en redes sociales que desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) realizarán actividades sociales en distintos barrios y departamentos del país.
Topolansky dijo que pintarán equipos de gimnasia en escuelas y arreglarán techos. “No mueve la aguja del mundo, pero es muy importante para la comunidad”, expresó.
En tanto, el martes 12 de mayo, el MPP llevará a cabo “pequeños fogones” en los que invita a conversar y reflexionar. Pronto, dijo Topolansky, divulgarán dónde serán los encuentros.
En tanto, el miércoles 13 realizarán un acto homenaje en el Teatro El Galpón, que comenzará a las 19:00, para “recordar a Pepe”. La convocatoria involucrará “algún cantor, alguna oratoria, algún video y, sobre todo, un abrazo”, dijo la dirigente.
Topolansky invitó a los seguidores de Mujica y del MPP a que suban a sus redes “mensajitos, recuerdos, fotos, lo que les guste”.
Mujica fue el cuadragésimo presidente de Uruguay (2010-2015) tras una trayectoria que incluyó su militancia en el Partido Nacional, la fundación del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en los años 60 y trece años de prisión durante la dictadura.
Antes de alcanzar la jefatura de Estado, se desempeñó como diputado, senador y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (2005-2008) bajo el primer mandato del Frente Amplio.
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