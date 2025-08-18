Policiales

Un adolescente de 17 años fue baleado en un baile clandestino en Durazno

Un adolescente de 17 años fue baleado en un baile clandestino en la ciudad de Durazno durante la madrugada del pasado sábado. El menor, que estaba en local ubicado en las calles Manuel Oribe y Galarza, resultó herido en la cadera.

La Jefatura de Durazno informó que tomó conocimiento de la situación sobre las 3:00, momento en el que se dirigió al local. Una vez en el lugar, la Policía constató que el adolescente estaba herido, por lo que lo trasladó al hospital de la capital duraznense.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que el menor había sido baleado en un baile organizado de forma ilegal, en el que cobraban entradas, pero los organizadores no habían tramitado ninguna habilitación.

En los alrededores de la zona había menores “efectuando desórdenes”, indicó la Jefatura.

El departamento de Científica y la Fiscalía General de la Nación trabajan para indagar qué fue lo que ocurrió.