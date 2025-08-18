Un adolescente de 17 años fue baleado en un baile clandestino en Durazno

Un adolescente de 17 años fue baleado en un baile clandestino en la ciudad de Durazno durante la madrugada del pasado sábado. El menor, que estaba en local ubicado en las calles Manuel Oribe y Galarza, resultó herido en la cadera.
La Jefatura de Durazno informó que tomó conocimiento de la situación sobre las 3:00, momento en el que se dirigió al local. Una vez en el lugar, la Policía constató que el adolescente estaba herido, por lo que lo trasladó al hospital de la capital duraznense.
Una vez en el lugar, los efectivos constataron que el menor había sido baleado en un baile organizado de forma ilegal, en el que cobraban entradas, pero los organizadores no habían tramitado ninguna habilitación.
En los alrededores de la zona había menores “efectuando desórdenes”, indicó la Jefatura.
El departamento de Científica y la Fiscalía General de la Nación trabajan para indagar qué fue lo que ocurrió.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]