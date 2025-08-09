Un adolescente abrió fuego e hirió a tres personas en Times Square, Nueva York

Un adolescente de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas este sábado 9 de agosto en Times Square, en Nueva York, indicó la policía de la ciudad.
El incidente tuvo lugar alrededor de las 01:20 local (02:20 de Uruguay) tras una disputa, informó a AFP un portavoz de la policía.
Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores. Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable.
“El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego”, añadió el portavoz.
El sospechoso no ha sido acusado formalmente.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud presa del pánico, aunque AFP no pudo confirmar inmediatamente su autenticidad.
AFP
