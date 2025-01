Un Tesla Cybertruck explotó frente a Trump Hotel en Las Vegas; Musk reaccionó de inmediato

Internacionales

Las autoridades estadounidenses investigan como un posible acto terrorista la explosión este miércoles de un vehículo frente al 'Trump Hotel' de Las Vegas EE.UU., según informó la cadena ABC News.

En la explosión, murió el conductor del vehículo y siete personas resultaron heridas.

El vehículo en cuestión, un Cybertruck de Tesla, había estacionado en la puerta del hotel y acto seguido explotó sin que se conozcan aún las causas.

Una fuente citada por ABC News indicó que el vehículo llevaba en su interior “una carga de morteros tipo fuegos artificiales”.

Los investigadores se centran ahora en determinar si el conductor tenía intención de provocar una explosión y el posible motivo.

Someone blew up a Tesla Cybertruck at Trump Hotel in Las Vegas. This clip show the explosion was clearly not spontaneous.



I don’t want to jump to conclusions when there is little information, but it sure looks like an act of terrorism intended to send a message. pic.twitter.com/V21S1oQTbl — Laura Powell (@LauraPowellEsq) January 1, 2025

Hasta determinar la causa de la explosión, las autoridades lo consideran como un posible acto terrorista.

El suceso ocurrió horas después de que un hombre matara a por lo menos diez personas e hiriera a decenas en un atentado en Nueva Orleans, cuando atropelló con su vehículo a una multitud que celebraba el Año Nuevo.

El hecho generó la reacción inmediata del dueño de Tesla, Elon Musk. En primera instancia, el empresario informó que todo el equipo gerencial de la compañía estaba investigando el suceso, ya que nunca habían tenido reportes sobre algo similar.

Minutos después, Musk brindó más información. “Hemos confirmado que la explosión fue causada por fuegos artificiales de gran tamaño y/o una bomba transportada en la parte trasera del Cybertruck alquilado, y no está relacionada con el vehículo en sí”, señaló.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.



Will post more information as soon as we learn anything.



We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.



All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

EFE.