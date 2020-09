Un Solo Uruguay pidió reunión con Arbeleche y planteó críticas por medidas económicas

Locales

El grupo Un Solo Uruguay pidió una reunión con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, a quien desean plantearle algunas propuestas de medidas para la "reactivación económica". El dirigente de Un Solo Uruguay Marcelo Nogué dijo a Montevideo Portal que ya comenzó la coordinación de la reunión, que probablemente se dará la semana que viene.

Nogué aseguró que las medidas que plantearán son "de bajo costo para el país pero de mucho apoyo para las empresas" productoras, "dándoles aire financiero bajando costos de tarifas públicas".

El dirigente dijo que el sector agropecuario no sufrió impactos negativos por la pandemia de coronavirus, "inclusive algunos sectores" lograron un impacto positivo.

"En el sector agropecuario en particular la pandemia no tuvo ningún impacto negativo, inclusive algunos sectores vinculados a la granja tuvieron un impacto positivo porque durante un tiempo se cortaron las importaciones de algunos productos de granja como verduras, frutas, etc., y sobre todo porque se cortó mucho el contrabando y eso permitió a los productos locales otra agilidad en el mercado", apuntó.

Por otra parte, el grupo hizo un "llamado de alerta" al sector agropecuario porque entienden que por algunas medidas del gobierno aumentaron los costos de producción. Concretamente, dijo que hubo medidas que favorecían al sector "que no se mantuvieron" y, por ende, actualmente perjudican.

Nogué señaló que "el 90 % de los productores agropecuarios tributan por el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba)" y que "hasta el año pasado estaba permitido" que los productores "pudieran descontar el IVA del gasoil" gracias a ello. Sin embargo, dijo que "ahora no se descuenta más" por lo que el gasoil sale más caro.

"Lo mismo la Contribución, que hasta el año pasado se exoneraba el 18 % de la contribución rural, este año no se exonera más, por tanto hay un incremento real", apuntó. "Hay una serie de medidas que no se tomaron y hacen que suban los costos reales", señaló.

El grupo Un Solo Uruguay criticó esta situación en su página de Facebook.

