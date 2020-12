Un Solo Uruguay apoya la Ley Forestal presentada por Cabildo Abierto y apoyada por el FA

Política

El movimiento Un Solo Uruguay (USU) emitió un comunicado este lunes donde mostraron su postura ante el debate de la ley propuesta por Cabildo Abierto, denominada Ley Forestal, que ya tiene media sanción de Diputados y que espera para ser discutida en Senadores.

La organización indicó que "es lamentable ver y escuchar" cómo una discusión de carácter productivo y técnico se politiza y posteriormente termina en peleas y pujas partidarias y se aparta lo importante del tema.

Según USU, "la inmensa mayoría demuestra un desconocimiento absoluto del texto de la ley vigente impulsada por el gobierno colorado en 1987 (15.939) y avalada por todos los gobiernos y legislativas sucesivas hasta hoy.

"Ley que determina a texto expreso las características de los suelos de prioridad forestal, ley y artículos reglamentarios que otorgan al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca la potestad de definir a futuro las modificaciones a la prioridad forestal. Y que increíblemente ha ido creciendo, un 250% desde la aprobación de esta, como si nos avanzara un desierto o como si no hubiese existido avance tecnológico alguno en más de seis lustros, lo cual podría haber quitado muchos tipos de suelos ya que sus aptitudes dejaron de ser limitantes para producciones provechosas de carácter permanente. Dicho incremento jamás tuvo una explicación por parte de las diferentes autoridades de turno", añade el texto.

A continuación, USU indica que "no es partidario de limitaciones productivas" y creen en que el proyecto de ley no lo hace ya que no desafecta de la prioridad forestal y reitera la posibilidad de forestar hasta el 8% de campos ganaderos y agrícolas, lo cual posibilita forestar más de un millón de hectáreas en todo el país.

"Lo que está claro es que la forestación no compite en igualdad de condiciones con los demás rubros productivos, ya que dicha actividad ha sido subsidiada permanentemente por la sociedad uruguaya en todas sus fases: campo, transporte e industria, y lamentablemente le seguiremos poniendo plata (la cual falta en muchos lados) para que continúe su feliz crecimiento", agregan.

Finalmente, Un Solo Uruguay india que apoya el proyecto de ley presentado, pero no sin cuestionar por qué hay que impulsar una ley para que se respete otra ley vigente, violada permanente y reiteradamente.

Por último, el comunicado de la organización indica que la determinación y regulación de la actividad forestal "no es patrimonio de todos los que la subsidiamos. "Este tema merece debate nacional entre todas las partes involucradas, a las cuales ya les proponemos", concluye el comunicado.

