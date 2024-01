Un Boeing 747 de carga hace un aterrizaje de emergencia en Miami por una falla de motor

Un Boeing 747 de la compañía de carga Atlas Air tuvo que retornar de urgencia al aeropuerto internacional de Miami en la noche del jueves para aterrizar, luego de un problema en un motor después de despegar, informó la aerolínea.

El avión “aterrizó a salvo luego de registrar un problema en un motor inmediatamente después de partir”, señaló a la AFP un portavoz de la empresa en una declaración.

“La tripulación siguió todos los procedimientos estándar y regresaron con seguridad a MIA” -la sigla del aeropuerto de Miami-, indicó la fuente. La empresa investigará la causa del problema. Boeing derivó a la aerolínea las preguntas enviadas.

Video taken on the ground in Miami captured an Atlas Air Boeing 747-8 cargo plane catching fire mid-air after suffering an engine failure. The plane, which was headed to Puerto Rico, was instead forced to make an emergency landing at Miami International Airport late on Jan 18. pic.twitter.com/0LOnQ3C316