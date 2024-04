Udelar pidió disculpas a alumnos de Paysandú tras exabrupto de docente de Ingeniería

Locales

Montevideo Portal

El consejo del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar) tomará “las medidas que correspondan” ante una “comunicación electrónica” de parte de estudiantes de Licenciatura de Ingeniería en Computación con respecto a “dificultades para el seguimiento de los cursos”, según surge de una resolución fechada el pasado 4 de abril.

Esto llega luego de que se viralizara un video en el que un docente de la Facultad de Ingeniería de Paysandú tuvo un exabrupto contra los alumnos durante un zoom de la clase.

Cuando un alumno le pide al profesor que “no se ve muy bien” lo que está escrito en el pizarrón, el hombre se exaspera. “Sí, realmente es lamentable, es lamentable. Esto no lo puedo arreglar y si me pongo a tratar de arreglarlo no doy clase para nadie. Podemos suspender la clase y ya está”, afirma el docente en el video.

“Les aconsejo, estudiantes de Paysandú, es que se junten, escriban una carta y reclamen al Cenur. Acá no están las condiciones para transmitir. Yo sé que a ustedes les dijeron ‘Sí, se puede cursar en Paysandú y Salto”, bueno les mintieron en la cara, se joden, ¿ta? Y no me rompan los huevos. Yo lo lamento por ustedes. Realmente lo lamento”, disparó el educador.

El hombre afirmó que se está “intentando hacer lo posible” ante los problemas técnicos ocurridos en estas primeras semanas de clase, pero ratificó que él es “docente, no técnico”.

“Entiendo perfectamente, pero la verdad te tengo que decir que te jodas. Me parece muy valiente tu actitud, pero júntense, luchen, protesten. Pídanle plata [al presidente, Luis] Lacalle Pou”, añadió y acotó que él pertenece al Frente Amplio. “No tengo ningún inconveniente en decir mi afiliación política”, sostiene, cuando termina el clip.

La respuesta de la Udelar

El consejo del Cenur sesionó de manera extraordinaria resolvió, en primer lugar, manifestar su “preocupación por la sobrecarga de los recursos docentes y materiales para el dictado de determinadas unidades curriculares de carácter regional”, lo que se genera “por el aumento de la matrícula”. Asimismo, se expresó que “no son apropiadas ni admisibles” las reacciones “como las relatadas en la nota” que recibió la dirección del Cenur.

En respuesta, “este centro universitario regional a través de los procedimientos institucionales pertinentes adoptará las medidas que correspondan”, aseveró.

“Solicitar las disculpas generales a los estudiantes, sobre el hecho ocurrido y transmitir que —desde el inicio del año— se vienen tomando e implementado acciones concretas a los efectos de mejorar las condiciones de trabajo y estudio en los cursos referidos y en otros que también se desarrollan en contexto de masividad”, añade el comunicado.

Finalmente, el Centro Universitario Regional Litoral Norte exhortó al Departamento de Matemática y Estadística de esa región a proponer “de manera urgente y transitoria” una modalidad “para atender la continuidad del cursado de las clases”. A modo de ejemplo, se sugirió suspender las clases hibridas y sustituirlas por instancias “exclusivamente virtuales”, esto “hasta tanto se implementen acciones y recursos que permitan propender a la mejora de la calidad de las condiciones de estudio y trabajo”.

Montevideo Portal