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Udelar afirmó que “no existen condiciones” para que Medicina llegue a Maldonado en 2027

Montevideo Portal

La Universidad de la República (Udelar) emitió un comunicado en la jornada de este viernes luego de que se diera a conocer que la carrera de Medicina se iba a poder cursar en el Centro Universitario Regional del Este (CURE).

Según informó el director de Salud de Maldonado, José González, la carrera se implementaría en 2027 e iba a ser presentado oficialmente el próximo 20 de abril.

Ante esto, la Udelar emitió un comunicado en el que aseguró: “No existen aún las condiciones necesarias” para “ofrecer toda la trayectoria educativa en el departamento”.

La casa de estudios informó que actualmente la institución avanza en el fortalecimiento de la formación docente en el Hospital Departamental de Maldonado, en el marco de un acuerdo estratégico con ASSE dentro del Programa Forhsa.

Udelar afirmó que llevar la carrera a Maldonado “es un objetivo desafiante”. “Aspiramos concretar en la medida que sigamos recogiendo el apoyo de personas e instituciones tanto regionales como nacionales”, agregaron.

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