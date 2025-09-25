Udelar abrió llamado laboral y paga $ 40.000: para qué funciones y cómo anotarse

Montevideo Portal
La Universidad de la República (Udelar) abrió un llamado laboral a través del Hospital de Clínicas. De acuerdo con las bases del llamado, se busca llenar vacantes de vigilantes, portero y sereno.
Quienes queden seleccionados tendrán un régimen laboral de 40 horas semanales con turnos que incluirán los fines de semana. Con respecto al salario, se ofrecen $ 41.307. La oportunidad estará abierta hasta el 8 de octubre.
Los postulantes deberán tener ciudadanía legal, 18 años o más y Secundaria completa. También se pide la inscripción obligatoria al sistema de la Udelar.
En caso de querer inscribirse, se puede hacer clic acá. El llamado incluye cupos reservados para personas afrodescendientes y trans, por lo que en este caso se debe presentar documentación adicional.
