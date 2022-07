Ucraniana recibió miles de propuestas de boda de extranjeros con “sospechoso altruismo”

Curiosidades

Una influencer ucraniana informó sobre las propuestas que ha estado recibiendo de hombres de todo el mundo para poder salir de su país natal, que desde el pasado febrero sufre penalidades debido a la invasión rusa.

Louisa Khovanski, vecina de la ciudad de Kiev dijo al tabloide británico The Sun que ya ha recibido más de 1.000 propuestas de matrimonio, ofertas que implicarían salir de su país. En la entrevista, criticó a los hombres que han utilizado el conflicto como excusa para contactarla.

"En muchos casos, me ofrecieron su habitación, como si quisieran que durmiera con ellos a cambio de seguridad", dijo Louisa. "Muchos me pidieron que me casara con ellos para salir de Ucrania", añadió.

“Es triste que algunos hombres estén tratando de beneficiarse de la guerra en Ucrania y usar a las mujeres”, lamentó la joven

Peligros por todos lados

La influencer, que tiene más de 2,6 millones de seguidores en Instagram, también dijo que tiene la intención de dejar Ucrania en algunos meses, cuando el invierno llegue, aunque rechazó las ofertas recibidas hasta ahora por considerarlas peligrosas.

Para Louisa, había más riesgo en aceptar las “dudosas invitaciones” de esos “samaritanos” extranjeros que en permanecer en Ucrania a pesar de la invasión.

“Decidí quedarme en Ucrania y rechacé todas las solicitudes. No iba a salir para hacer algo que ni siquiera sabía qué era", dijo.